Трамп допустил гибель 200 тысяч американцев от коронавируса

Президент США Дональд Трамп считает, что гибель 200 тысяч американцев – это хороший сценарий развития ситуации. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.

По словам главы Соединенных Штатов, по некоторым прогнозам количество смертей в результате пандемии коронавируса нового типа могло достичь 2,2 млн человек. «Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», – заключил Трамп.

В настоящее время США являются лидерами по числу зараженных COVID-19. В стране зафиксировано 142,5 тысячи больных коронавирусом. Более 2,5 тысячи человек скончались.

Президент США считает, что пик смертности от новой инфекции будет пройден в ближайшие две недели. Восстановление страны после пандемии, по его мнению, начнется с 1 июня.

По последним данным, в мире коронавирусом нового типа больны 723,3 тысячи человек в 177 странах и регионах. Более 34 тысяч стали жертвами инфекции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 30.03.20

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