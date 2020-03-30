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Понедельник, 30 марта 2020, 09:18 мск

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Трамп допустил гибель 200 тысяч американцев от коронавируса

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что гибель 200 тысяч американцев – это хороший сценарий развития ситуации. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции.

По словам главы Соединенных Штатов, по некоторым прогнозам количество смертей в результате пандемии коронавируса нового типа могло достичь 2,2 млн человек. «Если нам удастся сократить количество смертей до 100-200 тысяч человек, это значит мы хорошо поработали», – заключил Трамп.

В настоящее время США являются лидерами по числу зараженных COVID-19. В стране зафиксировано 142,5 тысячи больных коронавирусом. Более 2,5 тысячи человек скончались.

Президент США считает, что пик смертности от новой инфекции будет пройден в ближайшие две недели. Восстановление страны после пандемии, по его мнению, начнется с 1 июня.

По последним данным, в мире коронавирусом нового типа больны 723,3 тысячи человек в 177 странах и регионах. Более 34 тысяч стали жертвами инфекции. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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© 2020, РИА «Новый День»

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