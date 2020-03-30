В носу ученого застряли магниты при попытке создать устройство против коронавируса

Австралийский ученый пытался изобрести устройство, которое бы не давало людям касаться своего лица. В результате исследователь попал в больницу с четырьмя магнитами, застрявшими у него в носу. Об этом сообщает The Guardian.

Научный сотрудник Мельбурнского университета в Суинберне доктор Даниэль Рирдон хотел создать устройство, которое бы помогло соблюдать одну из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения по профилактике заражения коронавирусом нового типа. В частности, врачи советуют не касаться своего лица руками.

Рирдон находился в самоизоляции и экспериментировал с магнитами. Он хотел, чтобы аппарат предупреждал пользователя вибрацией при попытке коснуться лица. «Но все получилось ровно наоборот – я случайно изобрел устройство, которое постоянно гудит, если вы не подносите руку к лицу», – рассказал ученый.

Тогда изобретатель решил подойти с другой стороны и установил магниты не на запястья, как делал раньше, а в носу. Что-то пошло не так, четыре магнита застряли в дыхательных путях ученого. Рирдон пытался вытащить их плоскогубцами, но успеха не добился и был вынужден обратиться к медикам.

В больнице врачи извлекли магниты из носа ученого при помощи пинцета под местной анестезией. Здоровью доктора ничего не угрожает. Австралийские медики считают, что этот случай показывает, к чему может привести скука во время самоизоляции граждан.

Мельбурн, Зоя Осколкова

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