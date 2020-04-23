Трамп запретил иммиграцию в страну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на иммиграцию в страну в связи с негативными экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. По словам Трампа, указ призван защитить американцев от безработицы после снятия карантинных мер.

Кроме того, он отметил, что данная мера позволит сохранить ресурсы в области здравоохранения для американцев. По данным CNN, ограничения будут действовать в течение 60 дней и коснутся, въезда иностранцев в США. Исключение будет сделано для лиц, от деятельности которых зависят национальные интересы, например, медиков.

На сегодняшний день в мире насчитывается 2 млн 630 тыс. случаев заражения Covid-19. От инфекции и вызванных ею осложнений умерло более 183 тыс. человек, излечиться удалось почти 714 тыс. пациентов. В США неприятный диагноз подтвердился 842 621 человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

Вашингтон, Иван Гридин

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