Власти шведского Лунда решили распугивать горожан помётом

Власти шведского города Лунд придумали нестандартный способ отвадить людей от посещения парка, где 30 апреля традиционно отмечается Вальпургиева ночь. На праздник собирается до 30 тыс. горожан. Чтобы не допустить массового скопления людей на фоне пандемии коронавирусной инфекции в мэрии удобрить лужайки куриным помётом, пишет Sydsvenskan.

«Лунд вполне может стать эпицентром распространения коронавируса в последнюю ночь апреля, поэтому я думаю, что это была хорошая инициатива. Я не могу гарантировать, что не будет пахнуть по всему городу. Но главное – не пускать людей в городской парк», – рассказал председатель комитета по окружающей среде местного совета Густав Лундблад, добавив, что это хороший способ удобрить землю.

Отметим, что власти Швеции отказались от жестких карантинных мер. Магазины, рестораны, тренажерные залы продолжают работать в обычном режиме. Чуть ли не единственно ограничение – запрет собираться в группы более 50 человек.

На сегодняшний день в Швеции насчитывается более 20 тыс. случаев заражения коронавирусом. Инфекция и вызванные ей осложнения привели к смерти 2462 пациентов. Выздоровели 1005 человек, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (США). Отсутствие строгих карантинных мер привело к тому, что в Швеции один из самых высоких показателей смертности среди заболевших Covid-19 в мире.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 30.04.20

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