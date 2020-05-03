На границе неспокойно: между военными КНДР и Южной Кореи произошла перестрелка

Южнокорейские военные сообщили о перестрелке на границе с Северной Кореей. По информации Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, военнослужащие КНДР произвели несколько выстрелов по южнокорейскому наблюдательному посту внутри демилитаризованной зоны, сообщает агентство «Рёнхап». Южнокорейские военные вынуждены были открыть ответный огонь. Погибших и раненых в результате стрельбы нет.

В настоящее время силовики Южной Кореей пытаются связаться с северными коллегами, чтобы прояснить ситуацию и предотвратить дальнейшие подобные инциденты.

Перестрелка случилась на следующий день после появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике впервые с 11 апреля. Государственное информагентство КНДР обнародовало фото с северокорейским лидером с торжественной церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхоне. Трехнедельное отсутствие Ким Чен Ына породило в СМИ и соцсетях слухи о тяжелой болезни 36-летнего лидера КНДР и даже о его возможной смерти.

Сеул, Наталья Петрова

Сеул. Другие новости 03.05.20

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