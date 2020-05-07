Первый канал прокомментировал лишение аккредитации в Белоруссии

Российский Первый канал считает безосновательными действия белорусских властей, которые лишили съемочную группу телеканала аккредитации. «МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с Covid-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», – говорится в официальном заявлении телеканала.

Телеканал «Беларусь-1» указал, что причиной для лишения аккредитации стал сюжет о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории дружественной республики, содержащий «фейковую информацию». 6 мая в эфире Первого канала вышел сюжет из белорусских Столбцов. Журналист рассказал о «резком ухудшении ситуации с коронавирусом» в Белоруссии и о том, что «официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия». В качестве иллюстрации оператор снял панорамную картину местного кладбища с множеством свежих могил.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

Путин запретил гаджеты в армии и публикацию данных о военнослужащих. / Ученые создали солнечный дымоход для экономии энергии и спасения при пожаре. / Ученые предрекли невыносимую жару 3,5 млрд человек к 2070 году. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»