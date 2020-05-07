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Четверг, 7 мая 2020, 08:29 мск

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Первый канал прокомментировал лишение аккредитации в Белоруссии

Фото: president.gov.by

Российский Первый канал считает безосновательными действия белорусских властей, которые лишили съемочную группу телеканала аккредитации. «МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с Covid-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», – говорится в официальном заявлении телеканала.

Телеканал «Беларусь-1» указал, что причиной для лишения аккредитации стал сюжет о ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа на территории дружественной республики, содержащий «фейковую информацию». 6 мая в эфире Первого канала вышел сюжет из белорусских Столбцов. Журналист рассказал о «резком ухудшении ситуации с коронавирусом» в Белоруссии и о том, что «официальная статистика у местных жителей не вызывает доверия». В качестве иллюстрации оператор снял панорамную картину местного кладбища с множеством свежих могил.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.05.20

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