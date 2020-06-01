В Израиле арестовали группу по торговле женщинами из стран бывшего СССР

В Израиле полицейские арестовали восьмерых членов преступной группы по подозрению в торговле женщинами из стран бывшего СССР, в том числе России и Украины, рассказал официальный представитель израильской полиции Михаил Зингерман.

По его словам, группировка вела незаконную деятельность на протяжении нескольких лет. Злоумышленники вербовали женщин из стран бывшего Советского союза под предлогом работы в массажных салонах. «Когда девушки прибывали сюда, они определялись на дискретные квартиры, где работали по предоставлению сексуальных услуг», – цитирует Зингермана РИА «Новости».

Следователи считают, что группировкой руководила 50-летняя женщина, известная в спортивном мире Израиля, однако ее имя на данный момент держится в секрете. Ее супруг, вероятно, тоже в ходил в состав группировки. Другие участники незаконного бизнеса занимались отмыванием незаконных доходов.

Расследование вели сотрудники центрального следственного управления тель-авивского округа совместно с налоговиками и институтом национального страхования Битуах Леуми». Женщин вербовали через рекламные объявления на русскоязычных интернет-ресурсах и не сообщая о реальной сути предстоящей работы проститутками.

Сегодня, 1 июня, суд решит вопрос о продлении ареста подозреваемым. Пять женщин из России и Украины помещены в безопасное место, где им специалисты по работе с жертвами сексуальных преступлений оказывают им помощь. По мнению полицейских, реальное число пострадавших от действий злоумышленников женщин может быть больше.

Тель-Авив, Иван Гридин

Тель-Авив. Другие новости 01.06.20

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