Лукашенко распорядился сформировать новое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство страны в отставку. Соответствующий указ он подписал 3 июня. Белорусский лидер провел совещание, посвященное вопросам формирования нового правительства. В нем приняли участие председатель Совета республики Наталья Кочанова, председатель палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совбеза Андрей Равков, сообщает пресс-служба главы государства.

Обращаясь к участникам совещания, Лукашенко отметил, что «не следует ожидать революции» после смены состава кабмина. По его словам, в связи с тем, что «мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса» из-за пандемии Covid-19, масштабные изменения в правительстве нежелательны. «Сейчас весь мир вступил в полосу небывалого экономического кризиса, который в любом государстве повлек серьезные изменения отношений в обществе. Последствия этого кризиса будут очень серьезные. Поэтому резкий слом, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента», – сказал президент.

25 мая Лукашенко объявил о планах сформировать новый состав кабмина до президентских выборов, которые намечены на 9 августа этого года. Ранее он пояснял, что после регистрации действующего главы государства в кандидаты в президенты объявляется новый состав правительства до выборов, чтобы повысить доверие избирателей.

Минск, Иван Гридин

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