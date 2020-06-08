В Берлине по требованию Минюста США задержали российского музыканта

Российский диджей Денис Казначеев задержан в Берлине по требованию Минюста США, сообщают российские СМИ. Ранее, 7 июня, друзья музыканта опубликовали на странице Казначеев в Facebook сообщение, в котором рассказали, что американские власти подозревают его в причастности к отмыванию денег и мошенничестве в интернете, в частности «активности в сети даркнет». Они призвали общественность помочь доказать невиновность диджея в инкриминируемых ему преступлениях.

Официальных подтверждений задержания россиянина пока не поступало. Из публикации в Facebook следует, что музыканта задержали семь дней назад, а Минюст США требует его экстрадиции. Друзья Казначеева уверены в его невиновности и предполагают, что его персональными данными для своих преступных целей воспользовались мошенники.

«Денис живет в Берлине. Германии следует защитить его как невиновного и добиться честного судебного разбирательства, а также защитить его от экстрадиции, пока не будет доказательств его виновности по какому-либо из пунктов обвинения», – говорится в сообщении. В посте указана ссылка на петицию в поддержку музыканта, а также сайт для пожертвований на судебные расходы.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 08.06.20

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