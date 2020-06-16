Посол Германии жестко ответила Вашингтону о военном контингенте США в ФРГ

Войска США находятся на территории Германии не для ее защиты, заявила посол ФРГ в США Эмили Хабер во время онлайн дискуссии в Совете по международным отношениям. Это высказывание стало реакцией на слова американского лидера Дональда Трампа, который заявил, что США защищают Германию от нападения России.

Хабер заявила, что американские военные находятся на территории лишь для поддержания трансатлантической безопасности, а также для «демонстрации американской мощи в Африке, в Азии», передает РИА «Новости».

Ранее Трамп пригрозил сократить численность военных США не территории ФРГ до 25 тысяч человек, если Берлин откажется оплачивать размещение военных. Кроме того, американский лидер высказал недовольство по поводу сотрудничества Москвы и Берлина в сфере энергетики.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 16.06.20

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