Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии

Властям Белоруссии удалось «сорвать масштабный план» по дестабилизации обстановки в республике. Кроме того, были обличены «кукловоды», которые сидят за пределами Белоруссии. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.

«Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси – это не шутка и не запугивание – и привести страну к некоему майдану», – приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер отметил, что «маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 19.06.20

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