Кремль – Лукашенко: «А где доказательства вмешательства России в выборы? Их нет»

Кремль отреагировал на заявления президента Белоруссии о российском вмешательстве в белорусские выборы.

Как заявил журналистам пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральные процессы союзника. Он добавил, что Минск должен представить аргументы в связи с обвинениями, но доказательства белорусская сторона не озвучила. По его словам, это заставляет задуматься о том, «насколько могут соответствовать действительности подобные обвинения в адрес нашей страны».

Вопрос о подоплеке обвинений белорусской стороны пресс-атташе Кремля переадресовал авторам обвинений: «На этот вопрос нужно отвечать тем, кто выступает с такими обвинениями». На вопрос, собираются ли российские власти провести собственное расследование на этот счет, Песков ответил отрицательно: «Мы же с вами, слава Богу, не в Вашингтоне живем».

Представитель Кремля уточнил, что накануне во время парада Победы в Москве «не было возможности для каких-то обстоятельных бесед» между Путиным и Лукашенко. «Была возможность только для кратких реплик и обмена мнениями на полях», – добавил Песков, отметив, что лидеры продолжат диалог. По его словам, прорабатывается участие Лукашенко в церемонии открытия мемориала Советскому солдату под Ржевом 30 июня, на которой будет присутствовать президент РФ, передает «Интерфакс».

Перед этим Лукашенко заявил о вмешательстве во внутренние дела и в президентские выборы в Белоруссии со стороны России и Польши. По его словам, за оппонентами власти стоят «кукловоды» из РФ и Польши, которые «подкидывают» фальсифицированную информацию о выборах в стране. Речь идет о «жутких фейках», распространяемых в интернете, авторы которых, как уверяет Лукашенко, хотят дискредитировать белорусские власти. «Это подбрасывается структурами «бабичевскими», «незыгарями» из России... Потом они извинятся, снимут. Но людям-то в мозги уже вбросили это», – сказал белорусский лидер (цитата по «БелТА»). Лукашенко намерен в ближайшее время обсудить это с президентом России.

Ранее в июне Лукашенко после задержания экс-главы Белгазпромбанка и кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико заявил, что властям Белоруссии удалось «сорвать масштабный план» по дестабилизации обстановки в республике и «предотвратить майдан». По его словам, «маски сорваны не только с кукол, которые у нас здесь были, но и с кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси».

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. Лукашенко баллотируется на шестой срок. В конце прошлой неделе в 19 белорусских городах прошли акции в поддержку альтернативных претендентов в президенты Белоруссии, в ходе которых были задержаны более 360 человек. Об этом информировал белорусский правозащитный центр «Весна».

Москва, Наталья Петрова

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