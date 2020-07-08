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Среда, 8 июля 2020, 15:11 мск

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В Атлантике затопят 4 тысячи автомобилей

Фото: U.S. COAST GUARD

Судно, перевернувшееся у берегов США, разрежут на куски и затопят в океане. На борту находятся более 4 тысяч автомобилей Hyundai и Kia.

Инцидент произошел осенью прошлого года. Грузовое судно MV Golden Ray по неизвестной причине завалилось на один борт, внутри вспыхнул пожар. В результате спасательной операции удалось эвакуировать 24 члена экипажа.

С тех пор компания-судовладелец решала, что делать с аварийным сухогрузом. Было принято решение распилить судно и затопить.

К операции привлекут специальную платформу, под Golden Ray протащат цепь, с помощью которой судно разрежут как торт, вместе со всем содержимым. Куски не будут вытаскивать на берег, а просто затопят в океане.

Специалисты тщательно планируют мероприятие, так как на борту находятся тонны литров топлива. Любая ошибка может привести к разливу или пожару.

Атланта, Зоя Осколкова

Атланта. Другие новости 08.07.20

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