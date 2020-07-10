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Пятница, 10 июля 2020, 10:13 мск

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В Британии заявили о военном предупреждении в адрес России

Фото: Минобороны РФ

Великобритания направила России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в военных маневрах НАТО, пишет Daily Express.

Учения, получившие название Dynamic Mongoose, проходят вблизи Фареро-Исландского рубежа. Известно, что в маневрах участвуют корабли США, Франции, Германии и Норвегии. Издание отмечает, что всё это станет предупреждением для России, которая укрепилась в Арктике.

«Участие Британии в этих крупных учениях НАТО стало самым значимым за последние годы – два противолодочных фрегата, противолодочная субмарина и новый патрульный самолет P-8 Poseidon…Великобритания повышает свою роль в этой ключевой части мира», – заявил редактор журнала Warships International Fleet Review Иэн Баллантайн.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 10.07.20

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