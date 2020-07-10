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Пятница, 10 июля 2020, 12:47 мск

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Пекин заявил подготовке ответа на санкции США

Фото: pixabay.com

Китай примет меры в ответ на санкции США, принятые в отношении Управления общественной безопасности КНР в Синьцзяне. Такое заявление сделал официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Дипломат охарактеризовал действия США как грубое вмешательство во внутренние дела страны и серьёзное нарушение основных норм международных отношений. «Китай принял решение ввести ответные меры в отношении граждан и организаций США за неподобающее поведение в отношении вопросов, касающихся Синьцзяна», – приводит РИА «Новости» слова Лицзяня.

Ранее США ввели санкции против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. Поводом стали якобы имеющиеся «нарушения прав человека». Ограничительные меры введены на основании закона «Глобальный Магнитский». Вашингтон полагает, что китайские власти притесняют уйгуров и представителей других групп мусульман. Власти Китая отвергают обвинения.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 10.07.20

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