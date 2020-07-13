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Понедельник, 13 июля 2020, 13:37 мск

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Китай ввел санкции в отношении американских сенаторов и конгрессменов

Фото: Pixabay

Китайские власти ввели санкции в отношении сенаторов и конгрессменов США. Ограничения стали ответной мерой на санкции, введенные в отношении китайских чиновников. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Вашингтон обвинил Пекин в нарушении прав человека и ввел ограничительные меры против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая. Под санкции попали член Политбюро ЦК, секретарь парткома Синьцзян-Уйгурского автономного округа Чэнь Цюаньго, партсекретарь Управления безопасности Хо Люцзюнь, заместитель председателя правительства СУАР Ван Миншань и один из партийных руководителей района Чу Хайлунь.

«В ответ на эти неправомерные действия США, Китай принял решение с сегодняшнего дня ввести санкции в отношении посла США по вопросам международной религиозной свободы Сэма Браунбека, сенаторов Марко Рубио, Теда Круза, а также конгрессмена Криса Смита», – заявила Хуа Чуньин.

Китай категорически не согласен с обвинениями в нарушении прав человека. По мнению властей КНР, действия США, основанные на американском законе «Глобальный Магнитский», являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением основополагающих принципов международных отношений.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 13.07.20

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