Войска Сирии задержали попавшую на минное поле группу боевиков

Военнослужащие правительственной армии Сирии задержали и доставили в город Тадмор вблизи Пальмиры трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура». Сообщается, что они входили в состав вооруженной группы, попавшей на минное поле, из-за чего несколько боевиков погибли.

Задержанный боевик Джасем аль-Али рассказал, что он входил в группу из семи боевиков. Их сопровождал проводник, промышлявший в том числе и контрабандой наркотиков. По его словам, они передвигались на мотоциклах, но попали на минное поле. Из-за этого проводник и один из боевиков погибли.

Оставшиеся в живых экстремисты заблудились, но продолжили движение. В итоге они оказались в плену у правительственных войск. По словам аль-Али, задачей группы, в которую он входил, являлся шпионаж. Перед ними стояла задача собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах.

По словам задержанного, они получили несколько тысяч долларов, но деньги были у подорвавшегося на мине главаря. На данный момент троих боевиков, у которых при задержании изъяли наркотики и оружие, помещены под стражу в расположении сирийских войск в Тадморе. Их показания изучают спецслужбы и проверяют на причастность к другим незаконным операциям, передает РИА «Новости».

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 14.07.20

США выделят на создание стратегических ракет $85 млрд до конца года. / Названы лекарства, повышающие риск заражения коронавирусом. / Бои в Карабахе: Азербайджан обещает нанести адекватный ответ на любые провокационные действия Армении. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»