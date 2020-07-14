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Вторник, 14 июля 2020, 09:42 мск

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Войска Сирии задержали попавшую на минное поле группу боевиков

Фото: belnovosti.by

Военнослужащие правительственной армии Сирии задержали и доставили в город Тадмор вблизи Пальмиры трех боевиков экстремистской организации «Магавир ас-Саура». Сообщается, что они входили в состав вооруженной группы, попавшей на минное поле, из-за чего несколько боевиков погибли.

Задержанный боевик Джасем аль-Али рассказал, что он входил в группу из семи боевиков. Их сопровождал проводник, промышлявший в том числе и контрабандой наркотиков. По его словам, они передвигались на мотоциклах, но попали на минное поле. Из-за этого проводник и один из боевиков погибли.

Оставшиеся в живых экстремисты заблудились, но продолжили движение. В итоге они оказались в плену у правительственных войск. По словам аль-Али, задачей группы, в которую он входил, являлся шпионаж. Перед ними стояла задача собрать данные о российских, иранских и сирийских военных объектах.

По словам задержанного, они получили несколько тысяч долларов, но деньги были у подорвавшегося на мине главаря. На данный момент троих боевиков, у которых при задержании изъяли наркотики и оружие, помещены под стражу в расположении сирийских войск в Тадморе. Их показания изучают спецслужбы и проверяют на причастность к другим незаконным операциям, передает РИА «Новости».

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 14.07.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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