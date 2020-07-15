Российская авиация ударила по турецким исламистам в Сирии

Российская боевая авиация нанесла удар по турецким исламистам. Это стало ответом на нападение радикалов на авиабазу ВКС России в Сирии. По данным источников, поднявшиеся с авиабазы ВКС РФ боевые самолёты нанесли удар по позиционному району джихадистов.

Именно оттуда боевики провели атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Удар российской авиации также стал ответом на нападение экстремистов на позиции сирийской правительственной армии, которое произошло сутками ранее, передает Avia.pro.

По данным источников, поднявшиеся в небо два истребителя успешно атаковали позиции исламистов. В результате авиаударов были уничтожены склады с оружием, разрушены временные укрепления боевиков, и, предположительно, здание штаба турецких джихадистов.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 15.07.20

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