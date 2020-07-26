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Воскресенье, 26 июля 2020, 12:33 мск

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В Берлине автомобиль сбил на тротуаре семь пешеходов

Фото: Berliner Feuerwehr

В Берлина автомобиль съехал с дороги на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург. Об этом в Twitter сообщили спасатели. В результате чрезвычайного происшествия травмы получили семь человек. По оценкам медиков, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

О причинах ДТП пока ничего не сообщается. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. На место прибыли 60 спасателей, вертолеты с медиками и полиция. Водитель автомобиля задержан. «Ведется расследование обстоятельств и причин ДТП. На данный момент нет признаков того, что он действовал из политических или религиозных побуждений», – сообщила полиция Берлина в Twitter.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 26.07.20

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Метки / Германия

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