Китай увеличил закупки мяса в России в 11 раз

В первом полугодии 2020 года Россия нарастила экспорт мяса в 2,2 раза, а наибольший объем закупил Китай. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

На долю материкового Китая и Гонконга в первом полугодии пришлось 54% всего экспортируемого из России мяса. Ранее главным покупателем этого продукта была Украина. Теперь ее доля снизилась с 28% до 16% за полугодие, но при этом увеличилась в денежном выражении с $42 млн до $53 млн.

По данным федерального центра «Агроэкспорт», с января по июнь Украина ввезла из России 40,9 тыс. тонн мяса, тогда как Китай закупил 79,9 тыс. тонн. Стоит отметить, что годом ранее объемы закупок российского мяса Китаем были ниже в 11 раз и составляли 7 тыс. тонн.

Всего за первые шесть месяцев текущего года российские производители экспортировали мяса и мясных субпродуктов на $336 млн, за аналогичный период прошлого года – $149 млн. Кроме того, отмечают эксперты, вырос в 2,5 раза экспорт мяса птицы, до $193 млн, свинины – в четыре раза, до $85 млн, а говядины – в три раза, до $16 млн.

Напомним, протоколы о ветеринарно-санитарных требованиях при взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции Россия и Китай подписали 7 ноября 2018 года. Благодаря этому у российских аграриев появились новые экспортные возможности. В январе 2020 года количество российских предприятий, имеющих право поставлять мясо птицы в Китай увеличилось до 55. Тогда же Пекин предложили Россельхознадзору формировать списки поставщиков говядины в Китай.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.07.20

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