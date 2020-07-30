В Израиле птенца ястреба выкормили с помощью дрона

Израильские орнитологи спасли жизнь птенцу редкого белоголового сипа. Мать малыша погибла, пришлось кормить птицу с помощью беспилотника. Об этом сообщает газета Haaretz.

Птенец вылупился около четырех месяцев назад. Мать погибла в результате столкновения с высоковольтным проводом. Отец продолжал кормить потомство, но не справлялся.

Тогда орнитологи управления охраны природы и национальных парков Израиля решили применить мультикоптер. Аппаратом управляли бойцы израильского спецназа.

С помощью дрона в гнездо подкидывали пищу, благодаря чему птенец не только выжил, но и окреп настолько, что смог самостоятельно улететь. Это первая в истории успешная попытка выкормить оставшуюся без матери крупную хищную птицу с помощью беспилотника.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 30.07.20

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