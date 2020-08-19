Патентный спор с Nokia может обернуться запретом на продажу Mercedes в Германии

Окружной суд немецкого города Мангейм вынес решение в патентном споре между финской телекоммуникационной компанией Nokia и немецким производителем автомобилей Daimler. В суде было доказано, что автопроизводитель нарушил один из патентов Nokia, когда встраивал в свои автомобили системы мобильной связи. В связи с этим суд постановил, что Daimler должна прекратить такую практику и выплатить финской компании компенсацию.

При определенных условиях это может обернуться запретом продажи произведенных Daimler автомобилей на территории Германии. Для развития событий по такому сценарию Nokia должна внести обеспечение в размере €7 млрд на случай последующей отмены решения в суде высшей инстанции. Нынешнее решение суда само по себе не запрещает продажи Daimler и не является окончательным. Автопроизводитель уже заявил о намерении обжаловать решение суда.

В Nokia заявили, что решение суда Мангейма является признанием «важного принципа, что изобретатели должны получать справедливое вознаграждение», и выразили надежду, что Daimler получит лицензию на использование созданной Nokia технологии, пишет «Коммерсантъ».

Daimler AG – транснациональный автомобилестроительный концерн со штаб-квартирой в Штутгарте. Концерн производит в том числе автомобиле под маркой Mercedes-Benz.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 19.08.20

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