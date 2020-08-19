Лукашенко пообещал разобраться с митингующими у заводских проходных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал разобраться с теми, кто митингует у заводов и призывает к забастовкам, а также призвал рабочих, отправляющихся на смену, «не прятать глаза в асфальт». Такое заявление он сделал в ходе заседания Совета безопасности.

«Угрозы и атаки – это тоже нас беспокоит, – на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Глава Белоруссии также заявил, что у нынешней власти имеется большое число сторонников в стране. «Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует», – подчеркнул Лукашенко, добавив, что «те, кто сегодня шашки точит, получит серьезный отпор».

Он также отметил, что в Гродно стали появляться польские флаги, что недопустимо, потому такие акции будут пресекаться «кардинальным образом». Кроме того, Лукашенко назвал Координационный совет оппозиции «черной сотней» и напомнил об ответственности за создание параллельных центров власти. «Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим», – сказал Лукашенко.

Кроме того, президент раскритиковал программу оппозиционного штаба. Он поручил правительству и своей администрации подготовить ответ на каждый пункт программы с описанием последствий для страны в случае его реализации. «Правительство подготовит все материалы, и мы потом народу доложим последствия каждого шага», – сказал он.

Минск, Иван Гридин

Минск. Другие новости 19.08.20

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