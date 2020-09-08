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Вторник, 8 сентября 2020, 09:33 мск

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Китай намерен внедрить общемировые стандарты безопасности сетевых данных

Китай намерен выступить с инициативой, которая предусматривает установление общемировых стандартов безопасности сетевых данных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на копию краткого содержания этой инициативы.

Издание отмечает, что оглашение инициативы состоится 8 сентября. Сделает это лично министр иностранных дел Китая Ван И. Предполагается, что он намерен указать на необходимость «сформулировать глобальные правила и нормы, отражающие стремления и интересы большинства стран».

Пекин ратует за подход к обеспечению комплексного подхода к безопасности данных. Он, по мнению китайских властей должен быть «объективным и основанным на свидетельствах». Кроме того, считают в Пекине, он должен позволить поддержание защищенного и стабильного обеспечения информационных и коммуникационных технологий.

Еще одним важным аспектом, по мнению КНР, является уважение суверенитета каждой страны в вопросах осуществления надзора в своем сегменте интернета, а также в сфере «противостояния массированной слежки».

В мире. Другие новости 08.09.20

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Метки / Китай

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