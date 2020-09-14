В России ответили на страшилку ВС Великобритании о ракетах «Буревестник»

Военные эксперты Великобритании заблуждаются в характеристиках российской перспективной крылатой ракеты «Буревестник», считая, что она способна годами летать в атмосфере, отметил известный военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, данное суждение необоснованно, так как ракета не нуждается в таких характеристиках, передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава военной разведки Великобритании Джим Хокенхалл рассказал страшилку. По его мнению Россия испытывает дозвуковую крылатую ракету, способную находиться в полете много лет, а при необходимости ударить с неожиданного направления.

«Есть такое выражение – у страха глаза велики. Никогда мы в России не говорили, что «Буревестник» может несколько лет находиться в воздухе и совершать какие-то пируэты. Эти утверждения являются чем-то из разряда фантастики. Каждое оружие применяется по назначению, бесконечные маневры над мировым океаном – нонсенс», – отметил российский эксперт.

По словам Леонкова, «Буревестник» является оружием возмездия, которое способно гарантированно достигнуть и уничтожить военные объекты страны-агрессора даже после нанесения удара ядерными ракетами.

Стоит отметить, что, по заявлениям разработчиков, «Буревестник» способен совершать полет на дозвуковой скорости, лавируя между полями покрытия радиолокационных станций противника, в том числе базирующихся на кораблях, самолетах или наземных мобильных средствах передвижения.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.20

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