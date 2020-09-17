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Четверг, 17 сентября 2020, 09:29 мск

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Глава МИД Китая сравнил прочность отношений с Россией со скалой

Фото: пресс-служба Кремля

Сплоченность России и Китая «прочна как скала», а дружба нерушима. Такое заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И. По его словам, никакие внешние факторы не смогут повлиять на стратегическое взаимодействие двух стран.

Дипломат отметил, что в сегодняшней обстановке прочные российско-китайские отношения имеют «еще большее значение для поддержания регионального и международного мира и безопасности», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления Ван И.

Глава китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что некоторые страны проводят политику «психологического террора» и руководствуются только своими интересами, желая оказать давление на Россию и Китай. Ван И подчеркнул, что Москва и Пекин станут и в дальнейшем развивать взаимовыгодные отношения, чтобы «вместе с международным сообществом продвигать строительство международных отношений, основанных на взаимном уважении, справедливости и выгодном сотрудничестве».

Москва, Иван Гридин

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