Еврокомиссия усилит контроль за Apple, Amazon Facebook и Google

Европейская комиссия усилит контроль за Apple, Google, Amazon и Facebook, сообщил комиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в интервью Financial Times. «Нам нужен лучший контроль за этими платформами», – заявил Бретон. Он отметил, что Евросоюз хочет защититься от доминирования крупных мировых технических компаний на европейском рынке, а также защититься от угроз интересам пользователей или более мелких конкурентов.

Предполагается, что будет создана система рейтингов, которая позволит оценивать соблюдение цифровыми компаниями налоговых требований, а также скорость удаления незаконного контента. «У пользователей этих платформ есть ощущение, что компании слишком велики, чтобы заботиться о клиентах», – отметил Бретон, добавив, что новые правила появятся до конца года.

Как напоминает РБК, в 2019 году Еврокомиссия заинтересовалась деятельностью Amazon. Компанию заподозрили в использовании данных малых розничных фирм для увеличения собственных продаж. Кроме того, в марте прошлого года ЕК оштрафовала Google на €1,49 млрд ($1,7 млрд). Поводом стало нарушение законодательства о конкуренции при размещении рекламы и ее публикации при поисковых запросах.

Apple заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства в июне 2020 года. Претензией стало то, что на смартфонах iPhone с модулем NFC может использоваться только система Apple Pay, что является ограничением конкуренции.

Брюссель, Иван Гридин

Брюссель. Другие новости 21.09.20

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