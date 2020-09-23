На леднике в Исландии оттаял разбившийся 76 лет назад самолет

В Исландии обнаружены обломки американского бомбардировщика B-17 Flying Fortress, который разбился 76 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail.

Самолет летел в Англию и дозаправлялся в Исландии 16 сентября 1944 года. Из-за плохих погодных условий бомбардировщик врезался в ледник Эйяфьятлайокудль. Всем десяти членам экипажа удалось выжить.

До недавнего времени обломки самолета были погребены во льду, но теперь полностью оттаяли. По словам ученых, это произошло из-за глобального потепления.

Местные власти и жители не хотят убирать последствия авиакатастрофы, они предлагают считать место крушения достопримечательностью.

Рейкьявик, Зоя Осколкова

Рейкьявик. Другие новости 23.09.20

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