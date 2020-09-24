Шведы обвинили российских военных в нарушении водных границ

Два российских военных корабля нарушили территориальное пространство Швеции 14 сентября. Такое заявление опубликовано на сайте Министерства обороны Швеции. «Два российских военных корабля вошли в территориальные воды Швеции 14 сентября к юго-западу от Гетеборга», – говорится в сообщении шведского оборонного ведомства.

Там также отметили, что корабли не получали разрешения на заход в территориальные воды, в связи с чем Минобороны Швеции расценивает случившееся как нарушение порядка доступа в территориальные воды.

По словам главы Минобороны Швеции Петера Хультквиста, корабли находились в территориальных водах страны 11 минут, передает телеканал SVT. Глава ведомства отметил, что после сообщения по радиосвязи корабли изменили курс и покинули территориальные воды. В связи с инцидентом на встречу для объяснений вызвали представителя российского посольства.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 24.09.20

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