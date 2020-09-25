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Пятница, 25 сентября 2020, 14:48 мск

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В Париже неизвестный ранил ножом несколько человек

Фото: AFP

В Париже неизвестный с ножом напал на прохожих. По последним данным, пострадали четыре человека. Нападавший скрылся.

Инцидент произошел в 11-м округе французской столицы, на улице Николя Апперта, неподалеку от бывшей редакции газеты Charlie Hebdo.

По данным портала BFMTV, преступников было двое, ранения получили четыре человека, у двоих травмы серьезные. По словам очевидцев, один из нападавших убежал в сторону метро.

На месте ЧП работают правоохранители и сотрудники экстренных служб. Полицейские просят местных жителей избегать района, где произошло нападение. Администрация 11 округа приняла решение о закрытии школ, детских садов и домов для престарелых, находящихся в опасном секторе.

Париж, Зоя Осколкова

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