В Париже задержаны двое мужчин, расследование ведет антитеррористическая прокуратура

Французские правоохранители задержали двух человек, которых подозревают в нападении неподалеку от бывшего офиса газеты Charlie Hebdo. К расследованию подключилась антитеррористическая прокуратура. Среди пострадавших – сотрудники информационного агентства.

Двоих подозреваемых удалось задержать спустя несколько часов после нападения. Один из них находился в метро, сообщает BFMTV.

К расследованию этого дела подключилась антитеррористическая прокуратура. Преступление квалифицируется как «попытка убийства, связанная с террористической организацией, преступным террористическим сообществом».

На место происшествия прибыли премьер-министр Франции Жан Кастекс, министр внутренних дел Джеральд Дарманин и мэр Парижа Анн Идальго. Местные СМИ сообщают, что президенту Эммануэлю Макрону доложили о случившемся, он внимательно следит за развитием событий.

Нападение произошло в 11 округе Парижа, неподалеку от того места, где была редакция газеты Charlie Hebdo, которая после теракта в 2015 году переехала. В результате пострадали четыре человека, из них двое – сотрудники информационного агентства First Lines. Соучредитель агентства Пол Морейра заявил, что редакция не получала писем или звонков с угрозами.

Париж, Зоя Осколкова

Париж. Другие новости 25.09.20

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