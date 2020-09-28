Бундестаг предложил отказать Украине во вступлении в ЕС и в НАТО

Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству ФРГ с призывом выступить против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, что позволит сохранить «нейтралитет» Киева, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Депутаты Бундестага полагают, что, несмотря на существующий кризис в российско-украинских отношениях, эти страны тесно связаны друг с другом, потому ставить Киев перед выбором между Западом и Россией нельзя.

Парламентарии указывают, что если Украина окажется перед таким выбором, он лишь углубит раскол внутри страны, так как именно соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в 2014 году «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта».

Депутаты считают, что руководству Евросоюза необходимо рассматривать отношения с Украиной через призму развития отношений с Россией и интеграции обеих стран в ЕС.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 28.09.20

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