российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 сентября 2020, 13:18 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Бундестаг предложил отказать Украине во вступлении в ЕС и в НАТО

Фото: официальный сайт Бундестага

Депутаты Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратились к правительству ФРГ с призывом выступить против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, что позволит сохранить «нейтралитет» Киева, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Депутаты Бундестага полагают, что, несмотря на существующий кризис в российско-украинских отношениях, эти страны тесно связаны друг с другом, потому ставить Киев перед выбором между Западом и Россией нельзя.

Парламентарии указывают, что если Украина окажется перед таким выбором, он лишь углубит раскол внутри страны, так как именно соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в 2014 году «в значительной степени поспособствовало эскалации внутреннего конфликта».

Депутаты считают, что руководству Евросоюза необходимо рассматривать отношения с Украиной через призму развития отношений с Россией и интеграции обеих стран в ЕС.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 28.09.20

Коронавирус в Черногории: власти страны ввели комендантский час. / SPIEGEL: Меркель тайно посетила Навального в госпитале Шарите. / Китай планирует выпустить в продажу вакцину от Covid-19 до конца года. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Германия

Строящие «Северный поток – 2» суда оставили без страховки

Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о Навальном с вопросами к оппозиционеру

В Германии заявили об угрозах США из-за строительства «Северного потока – 2»

Германия обдумывает санкции в отношении России из-за ситуации с Навальным

Жесткий дипломатический ответ: Сергей Лавров отменил визит в Берлин

Африканская чума свиней добралась до Германии

Deutsche Bank объявил о начале всемирной «эпохи беспорядков»

Кремль ответил на призывы ввести санкции в отношении «Северного потока – 2»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Украина, Германия, Европа, Украина,