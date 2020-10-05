В Бишкеке проходит крупный митинг против итогов выборов в парламент страны

В Бишкеке проходит массовая акция протеста против итогов выборов в парламент Киргизии. В центре столицы собралось до трех тысяч сторонников партии Социал-демократов Киргизии (СДК), передают местные СМИ.

«Мы не признаем легитимными итоги выборов, поскольку во время их проведения были допущены грубейшие нарушения законодательства», – заявила во время митинга член СДК Ирина Карамушкина. В СДК считают, что действующая власть применяла на выборах административный ресурс, а некоторые победившие партии открыто подкупали избирателей, передает ТАСС. Ранее о намерении участвовать в акции протеста в центре Бишкека заявляли представители еще несколько проигравших партий, в том числе «Ата-Мекен».

По официальным данным, в выборах приняли участие 56,5% из 3,5 млн наделенных правом голоса жителей страны. На 120 мест в новом составе парламента претендовали 16 партий. Согласно предварительным подсчетам, в состав нового парламента войдут партия «Биримдик», которая получит 46 депутатских мандатов, «Мекеним Кыргызстан» – 45, «Кыргызстан» – 16 и «Бутун Кыргызстан» – 13. Только эти партии смогли преодолеть порог в 7% голосов, необходимый для получения мандатов.

Бишкек, Иван Гридин

Бишкек. Другие новости 05.10.20

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