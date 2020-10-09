Президент Киргизии заявил о готовности уйти в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов сложить свои полномочия после того, как ситуация в стране стабилизируется. Об этом он заявил в обращении к соотечественникам.

Действующий президент считает, что в стране необходимо провести новые парламентские выборы и отправить в отставку правительство. «Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность», – полагает Жээнбеков.

«После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти, и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Кыргызской Республики», – добавил действующий президент, отметив, что для него «никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества».

Как сообщал «Новый День», акции протеста в Бишкеке начались в понедельник, 5 октября, после публикации предварительных итогов парламентских выборов. Несколько тысяч сторонников партий, не прошедших в новый состав парламента, потребовали отменить итоги голосования и провести повторные выборы. Протесты переросли в столкновения с правоохранителями. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 1002 человека. Жээнбеков счел события в Бишкеке попыткой захвата власти и призвал лидеров политических партий «успокоить своих сторонников, увести их с мест скопления» и «вернуться в правовое поле». При этом он допустил отмену итогов выборов, что в итоге и произошло – ЦИК Киргизии принял соответствующее решение 6 октября.

В среду, 7 октября, стало известно, что в Киргизии начата процедура отстранения главы государства от должности. О запущенной процедуре импичмента сообщил депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев.

На следующий день появились сообщения об исчезновении президента страны. Позже его пресс-секретарь сообщила, что Жээнбеков находится в Бишкеке и «лично проводит переговоры с политическими силами», чтобы вернуть обстановку в стране в правовое русло.

Бишкек, Наталья Петрова

Бишкек. Другие новости 09.10.20

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