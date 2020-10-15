Германия провела тайные учения на случай ядерной войны

В Германии состоялись тайные учения по отработке боевых действий с использованием ядерного оружия, пишет Bild. По данным издания, учения носили название «Стойкий полдень». Они проходили на авиабазе Нёрфених в земле Северный Рейн – Вестфалия.

В маневрах приняли участие Военно-воздушные силы Германии и союзники ФРГ по НАТО. В учениях были задействованы истребители-бомбардировщики, способные нести ядерные заряды. Отмечается, что главной целью маневров стала отработка обороны Германии с использованием ядерного оружия.

По оценкам авторов публикации, на сегодняшний день риск начала ядерной войны значительно выше, чем в последние три десятилетия. Главной причиной этому явился выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 15.10.20

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