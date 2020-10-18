Акция протеста в Минске превращается в беспорядки: протестующие вооружились камнями, милиция открыла стрельбу

В Минске акция протеста против действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко собрала более 30 тысяч человек. Для противодействия демонстрантам силовики стянули в столицу республики дополнительные подразделения, в том числе бронетехнику. Судя по последним данным, начались столкновения – представители оппозиции вооружились камнями, а милиция открыла стрельбу.

В ходе несанкционированной акции было задержано порядка 50 участников протеста, однако колонны демонстрантов продолжают двигаться в центр Минска с разных сторон, передает «Интерфакс».

Агентство отмечает, что перед началом акции в центре Минска курсировали тонированные микроавтобусы с «мобильными группами» силовиков, которые задержали несколько человек с бело-красной оппозиционной символикой, направлявшихся на марш протеста.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома, в ходе акции протеста милиционеры произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух резиновыми пулями из-за того, что демонстранты бросали в них камни.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, участники митингов выступают против фальсификации итогов президентских выборов. В первые дни силовики жестко разгоняли протестующих, применяя слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и даже боевые патроны. Более 200 человек оказалось в больницах, медики рассказывали о тяжелораненых. Около 7 тысяч человек было задержано, многие были серьезно избиты ОМОНом при задержании, в автозаках и ИВС.

На минувшей неделе МВД Белоруссии выступило с предупреждением о возможном применении боевого оружия, поскольку беспорядки ничего не имеют общего с гражданским протестом.

Минск, Светлана Антонова

Минск. Другие новости 18.10.20

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