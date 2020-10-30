«Должен уйти оттуда как минимум без рук»: Лукашенко велел «не брать в плен» протестующих

Лукашенко предупредил участников протестов, что силовики будут действовать жестче, отметив, что властям «отступать некуда». Он напомнил, что ранее обозначил «красные линии» для протестующих, но, как заявил белорусский президент, «они их переступили по многим направлениям».

«Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем», – сказал глава государства на встрече с коллективом МВД (цитата по БелТА).

По его словам, если кто-то «прикоснется к военнослужащему», он «должен уйти оттуда как минимум без рук».

«Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», – заключил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что представители силовых структур должны действовать «красиво, чтобы комар носа не подточил».

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация радикализируется, а действия участников акций протеста «перешли красную черту» и имеют признаки терроризма. Он призвал исключать студентов, которые поддерживают волнения, и увольнять преподавателей, которые «гадко себя ведут в вузах», а также жестко реагировать на все протестные выступления.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов главы государства и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.

26 октября лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о старте общенациональной забастовки. По информации правозащитников, за два дня было задержано более 300 человек, большинство их них – на протестных акциях в Минске.

Минск, Наталья Петрова

Минск. Другие новости 30.10.20

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