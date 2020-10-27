Пощады не ждите: Лукашенко заявил, что протестующие перешли «красную черту» и предупредил о более жестких мерах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация радикализируется, а действия участников акций протеста «перешли красную черту» и имеют признаки терроризма. Глава республики призвал исключать студентов, которые поддерживают волнения, и увольнять преподавателей, которые «гадко себя ведут в вузах», а также жестко реагировать на все протестные выступления.

«Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельсов. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», – заявил Лукашенко, слова которого цитирует агентство «Белта».

Президент Белоруссии подчеркнул, что власти больше не должны аккуратничать с протестующими. «Эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи. И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Когда переступается красная линия, власть должна реагировать», – сказал Лукашенко. – Никого не надо уговаривать – ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться».

Как считает глава Белоруссии, что студенты, которые принимают участие в несанкционированных акциях, должны быть отчислены из вузов. «Пришли учиться – учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах. Повторяю: никого не просите и не уговаривайте, это бесполезно. В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут», – сказал Лукашенко, отметив, что организаторы протестов прошли 7-8 этапов по методичке цветных революций.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов главы государства и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие страны Запада.

Накануне лидер оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки. К ночи вторника по данным правозащитников было задержано более 300 человек, большинство их них – на акциях протеста в Минске.

Минск, Мария Вяткина

Минск. Другие новости 27.10.20

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