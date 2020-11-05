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Четверг, 5 ноября 2020, 08:46 мск

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Путин одобрил идею Лукашенко о покупке месторождения нефти в РФ

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Белоруссии Александром Лукашенко поддержал его идею о приобретении Минском нефтяного месторождения на территории РФ.

«Президент Белоруссии обратился к российскому коллеге с просьбой о возможном приобретении месторождения нефти на территории России. Владимир Путин эту идею поддержал», – сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу президента. Агентство также отметило, что переговоры будут продолжены после проработки деталей.

Москва, Иван Гридин

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