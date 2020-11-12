Жительница США посмотрела фильма о торговле органами и убила своих детей

В США женщину подозревают в убийстве двух дочерей. Во время допроса мать заявила, что у нее нет детей, и спросила, сколько стоят детские органы. Об этом сообщает портал KTNV-TV.

Тела мертвых девочек обнаружил их отец, вернувшийся домой утром. Он позвонил в службу спасения. Когда полицейские прибыли на место преступления, мать девочек рассуждала о цене детских органов, которые она смогла бы продать.

Выяснилось, что женщина посмотрела фильм о торговле органами вечером и решила утопить своих детей. Позже она заявила, что вообще живет одна, а мертвых малышей ей могли подкинуть. Она видела, что дети не подают признаков жизни, но вместо того, чтобы обратиться в полицию, пошла в душ.

Женщина отрицала, что употребляла наркотики, но отметила, что в доме хранится марихуана. Подозреваемую арестовали, расследование продолжается.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 12.11.20

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