российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 ноября 2020, 14:41 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Жительница США посмотрела фильма о торговле органами и убила своих детей

Фото: Pixabay

В США женщину подозревают в убийстве двух дочерей. Во время допроса мать заявила, что у нее нет детей, и спросила, сколько стоят детские органы. Об этом сообщает портал KTNV-TV.

Тела мертвых девочек обнаружил их отец, вернувшийся домой утром. Он позвонил в службу спасения. Когда полицейские прибыли на место преступления, мать девочек рассуждала о цене детских органов, которые она смогла бы продать.

Выяснилось, что женщина посмотрела фильм о торговле органами вечером и решила утопить своих детей. Позже она заявила, что вообще живет одна, а мертвых малышей ей могли подкинуть. Она видела, что дети не подают признаков жизни, но вместо того, чтобы обратиться в полицию, пошла в душ.

Женщина отрицала, что употребляла наркотики, но отметила, что в доме хранится марихуана. Подозреваемую арестовали, расследование продолжается.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 12.11.20

Ключевой штат США пересчитает голоса президентских выборов вручную. / Президент Сербии: «Замороженный конфликт» может обернуться катастрофой. / Хорватия планирует выплатить компенсации жертвам гражданской войны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / детоубийство

В краснодарском крае мужчина получил 23 года «строгача» за особо жестокое убийство девочки

В Квебеке мужчина зарезал двоих и ранил пятерых человек

В Татарстане у убийцы 6-летнего ребенка нашли психическое заболевание

Убийца 9-летней девочки рассказал о причинах расправы

Убийцу 9-летней девочки задержали под Нижним Новгородом

В Краснодарском крае мужчина зарезал женщину и ребенка из-за любви к сестре убитой

В Рязани мужчина попытался зарезать двух взрослых и 5-летнего ребенка

Убитых в Ярославской области девочек изнасиловали. Преступник скрывается

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,