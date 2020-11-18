Нидерланды смягчат карантинные ограничений из-за коронавируса

Власти Нидерландов стали смягчать введенные во вторую волну пандемии ограничения, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. С завтрашнего дня, 19 ноября, в стране возобновить работу библиотекам, театрам, концертным площадкам, музеям, музыкальным школам.

Тем не менее, внутри помещений от посетителей требуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Исключения сделаны для членов одной семьи. В театрах или кинотеатрах они смогут сидеть рядом. Кроме того, жителям страны будет позволено принимать до трех гостей ежедневно, за исключением детей до 12 лет. Вне дома вместе могут находиться максимум четыре человека, не принадлежащих к одной семье.

Между тем, общепит остается закрытым, за исключением работы на вынос.

Амстердам, Иван Гридин

Амстердам. Другие новости 18.11.20

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