Die Welt предрекла Германии «решающую схватку» за «Северный поток – 2»

Германия стоит перед «решающей схваткой» за российский газопровод «Северный поток – 2», из-за которой было приостановлено строительство терминалов для сжиженного природного газа США. Об этом пишет Die Welt.

Издание отмечает, что проект по возведению терминалов СПГ был выполнен ради задабривания Белого дома. Газета также пишет, что Берлин надеется восстановить трансатлантических отношений, если главой США станет демократ Джо Байден. Газета обратила внимание и на тот факт, что ответственная за строительство терминала для американского СПГ компания отказалась от участия в проекте.

Издание напомнило и о том, что Байден выступает против российского «Северного потока – 2», а в сенате не утихает обсуждение новых санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

«До недавнего времени правительство Германии оставляло открытым вопрос о завершении строительства газопровода, но ему тоже вскоре придется дать четкий и ясный ответ. Так что решающая схватка США и Германии за «Северный поток – 2» все ближе», – пишет Die Welt.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.11.20

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