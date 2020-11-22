В центр Минска стягиваются войска

В центр Минска направляется военная техника накануне возможной очередной акции протеста против президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. Сообщается, что колонна выдвигается из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД республики.

Кроме этого, отмечается, что в Минске на центральных площадях уже выставляют ограждения в преддверии очередной протестной акции.

Как сообщал «Новый День», в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.

Самые массовые выступления проходят в Минске по воскресеньям.

Напомним, в ноябре в Минске погиб 31-летний Роман Бондаренко. Вечером 11 ноября он вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка, в результате которой мужчина с отеком мозга попал в больницу. Его не удалось спасти, он умер 12 ноября.

После гибели Бондаренко минчане стали приносить на трагедии цветы, свечи, и провели минуту молчания.

17 ноября Лукашенко назвал такие «импровизированные мемориалы» во дворах Минска возможным прологом для начала гражданской войны.

В тот же день на сайте Минского городского исполнительного комитета был опубликован список из 43 «деструктивных» дворов, которые власти будут патрулировать для «обеспечения общественного порядка и безопасности, дисциплины и наведения порядка на территории соответствующего административного района».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 21.11.20

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