На пороге новой «революции роз»: в Грузии кандидат от правящей партии получил 164% голосов

В Грузии при подведении итогов второго тура парламентских выборов произошел громкий скандал. Согласно предварительным результатам голосования, кандидатов от правящей партии «Грузинская мечта» поддержали более 100% избирателей. Пресс-служба ЦИК Грузии объяснила странный инцидент «техническим сбоем», причиной которого может быть внешнее вмешательство.

«Во время публикации результатов голосования на специальном сайте был обнаружен технический/программный сбой во внутреннем ПО», – говорится в сообщении.

В комиссии заявили, что причина инцидента еще устанавливается, и допустили вероятность внешнего вмешательства. Выгрузка протоколов продолжается.

Как сообщил «Sputnik Грузия», в течение пяти минут на сайте грузинского ЦИКа было указано, что один из кандидатов партии власти получил 164% голосов.

Напомним, в начале ноября грузинская оппозиция объявила о начале бессрочных акций протеста. Главное требование – проведение новых парламентских выборов, так как итоги голосования, состоявшегося 31 октября, были «тотально сфальсифицированы».

Экс-спикер грузинского парламента, лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе тогда заявила о серьёзном политическом кризисе в стране. «В 2003 году «революция роз» произошла именно потому, что Шеварднадзе сфальсифицировал выборы. Но даже он такого себе не позволял. Эти выборы даже нельзя назвать выборами, это было просто оформление воли господина Иванишвили (Бидзина Иванишвили – лидер правящей партии «Грузинская мечта») Поэтому вся ответственность за всё, что происходит сейчас в Грузии, лежит на его плечах», – заявила политик, подчеркнув, что Грузия стоит на пороге повторения «революции роз».

Второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах завершился накануне вечером. Прошедшие в парламент оппозиционные партии обвинили ЦИК Грузии в фальсификации итогов выборов и заявили о бойкоте работы в законодательном органе. Оппозиционный телеканал «Мтавари Архи» («Главный канал») отказался освещать второй тур выборов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.11.20

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