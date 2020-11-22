«Я выхожу! А ты?» Почти 100 человек задержано в Минске во время протестов

В Белоруссии силовики начали применять спецсредства против участников массовой акции протеста против действующего президента республики Александра Лукашенко. Число задержанных демонстрантов достигло 93 человек. Полный список опубликован на сайте центра «Весна».

Судя по данным правозащитной организации, большинство задержаний проводится в Минске, однако есть также случаи в Новополоцке, Бровлянах, Заславле и Годно. Среди задержанных в столице Белоруссии оказался один несовершеннолетний, в Заславле – 83-летний пенсионер.

По данными Тelegram-канала Нexta, в Минске несколько тысяч человек прошли колонной по Пушкинской, скандируя лозунг «Я выхожу! А ты?». Кроме этого, отмечается, что против граждан применяются спецсредства.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных. 23 сентября Лукашенко вступил в должность президента на тайной инаугурации в Минске. Его легитимность не признали многие западные страны.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 22.11.20

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