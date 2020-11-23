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Понедельник, 23 ноября 2020, 14:06 мск

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В Германии назвали «недопустимым» вмешательство США в «Северный поток – 2»

Фото: nord-stream2.com

Экстерриториальные санкции США в отношении стран Европы являются недопустимым вмешательством в международное право. Такое заявление сделал глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес. Таким образом он прокомментировал вопрос о международном конфликте на фоне реализации проекта по строительству газопровода из России в Европу «Северный поток – 2».

«Такой подход совершенно исключён среди союзников. Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», – подчеркнул Хермес.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства «Северного потока – 2».

Власти США утверждают, что ограничения, «защитят Европу от монополии России на газовом рынке», пишет РБК.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 23.11.20

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