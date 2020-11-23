В Германии назвали «недопустимым» вмешательство США в «Северный поток – 2»

Экстерриториальные санкции США в отношении стран Европы являются недопустимым вмешательством в международное право. Такое заявление сделал глава Восточного комитета экономики Германии Оливер Хермес. Таким образом он прокомментировал вопрос о международном конфликте на фоне реализации проекта по строительству газопровода из России в Европу «Северный поток – 2».

«Такой подход совершенно исключён среди союзников. Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», – подчеркнул Хермес.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон намерен ввести санкции в отношении страховых и сертификационных компаний, сотрудничающих с российскими судами при завершении строительства «Северного потока – 2».

Власти США утверждают, что ограничения, «защитят Европу от монополии России на газовом рынке», пишет РБК.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 23.11.20

Италия до февраля останавливает работу всех ферм по выращиванию норок. / «Угроза нацбезопасности»: заместителя мэра Белграда не пустили в Косово. / Белоруссия намерена поставлять в Россию дефицитный противораковый препарат. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»