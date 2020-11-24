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Вторник, 24 ноября 2020, 16:19 мск

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Глава Минприроды призвал к генуборке Арктики и Антарктики

Фото: AFP

В Арктике необходимо провести «генеральную уборку».Об этом заявил новый глава Минприроды Александр Козлов на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации, передает РБК.

Он считает необходимым ликвидировать свалки на побережьях и в национальных парках. «Арктике нужна генеральная уборка! Думаю, что мы предложим новую программу по генеральной уборке нашего Севера. Надеюсь, что вы активно включитесь в эту работу, и мы все вместе сможем очистить Арктику от ржавеющих бочек и брошенного железа», – сказал министр. На сегодняшний день в Заполярье находится множество пустых бочек из-под горючего и другой металлолом, оставленный во времена СССР.

По его словам, генуборка позволит развить туризм. Еще одной проблемой Арктики Козлов назвал твердые коммунальные отходы (ТКО). «К сожалению, когда формировалась система обращения ТКО, то особенности Севера в ней не были учтены. Сегодня мы ставим себе это как задачу», – сказал он.

Москва, Иван Гридин

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