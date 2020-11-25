Немецкая Uniper заявила о посягательстве США на европейский суверенитет

США посягнули на европейский суверенитет своими попытками сорвать строительство газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал представитель в немецкой компании Uniper, являющейся одним из финансовых партнёров проекта. В компании считают, что трубопровод важен для обеспечения энергетической безопасности Европы.

«Германия подтвердила свою политическую поддержку «Северного потока – 2» ввиду его роли в обеспечении безопасности снабжения. В Вашингтоне ЕС выступил единым фронтом против введения экстерриториальных санкций», – приводит RT слова представителя Uniper.

«Такой подход совершенно исключён среди союзников. Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право», – подчеркнул ранее глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.11.20

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