На акциях протеста в Минске и других городах Белоруссии задержаны более 100 человек

Белорусские силовики задержали больше 100 человек на воскресных акциях протеста против действующего президента страны Александра Лукашенко в нескольких городах страны. По данным правозащитного центра «Весна», большинство задержанных – в Минске. Также в списке задержанных, который в настоящий момент насчитывает 101 фамилию, протестующие в Витебске, Гродно, Бресте, Лиде, Жодино и других городах.

В белорусской столице протестующие собрались в колонны в разных частях города и пошли маршем по своим районам, сообщает издание Tut.by. Правоохранители разгоняют и задерживают демонстрантов. По свидетельству очевидцев, силовики в ряде городских районов применяют слезоточивый газ и дубинки.

По информации издания, силовики задерживали манифестантов в районе Лошица и в микрорайоне Домбровка. В районе Партизанского проспекта протестующих разогнали с применением слезоточивого газа, рассказали очевидцы.

В поселке Боровляны под Минском силовики для разгона людей использовали, предположительно, светошумовую гранату, отмечают очевидцы. В поселке задержали несколько человек, в том числе женщин.

Протестующих разогнали в микрорайоне Домбровка. Однако, когда силовики уехали, люди снова собрались в колонну.

Задержания были также в районе улицы Матусевича. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как силовики бегали за людьми во дворах жилых домов.

Отметим, что перед очередными протестными акциями в центре Минска были установлены металлические ограждения, введена спецтехника, закрыты центральные станции метро, отмечались проблемы с мобильным интернетом. В настоящее время центральные станции минского метро возобновили работу. В городе снова заработал мобильный интернет.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты против итогов президентских выборов, которые, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Участники акций требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и освобождения политзаключенных.

Минск, Наталья Петрова

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