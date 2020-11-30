В Таиланде ищут 200 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом нелегалами

Власти Таиланда пытаются предотвратить вспышку коронавируса. Дело в том, что в страну нелегально проникли три жительницы Мьянмы, которые были заражены Covid-19.

Три женщины пересекли границу с Таиландом незаконно, избежав проверок и обязательного карантина. Позже их тесты на коронавирус показали положительный результат, пишет The Guardian. Было установлено, что с нелегалами контактировали 356 человек – сотрудники и посетители гостиницы, где они остановились, торгового центра, ресторанов, а также водители и пассажиры такси и общественного транспорта.

К данному моменту удалось найти и взять анализы у более 150 человек. Поиск еще 200 продолжается.

Власти Таиланда ввели строгие ограничения для пребывающих из-за границы. Благодаря этому удалось избежать массового заражения жителей. Так в королевстве зафиксированы менее 4 тысяч случаев Covid-19. При этом очень сильно пострадала туристическая отрасль страны.

В последнее время в Таиланде большинство выявляемых случаев коронавируса были завозными. Для сравнения в соседней Мьянме в день выявляют в среднем 1,4 тысячи случаев Covid-19, и там уже скончались 1 887 зараженных.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 30.11.20

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